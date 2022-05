ஷேவ் பண்ண சர்தாரை பார்த்து இருக்கீங்களா? தீபாவளிக்கு ஏகே61 படத்தோட செம கிளாஷ் இருக்கு!

சென்னை: தாடி வைத்து வயதான தோற்றத்தில் கார்த்தி இருக்கும் சர்தார் படத்தின் ஸ்டில்கள் மட்டுமே இதுவரை வெளியாகி வந்த நிலையில், க்ளீன் ஷேவ் பண்ணி காக்கி யூனிஃபார்மில் செம மிடுக்காக இருக்கும் செகண்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் எந்தவொரு படமும் ரிலீசாகாத நிலையில், அடுத்த 6 மாதங்களில் அடுத்தடுத்து 3 பெரிய படங்களை ரிலீஸ் பண்ண ரெடியாகி உள்ளார் நடிகர் கார்த்தி.

விக்ரம் படத்திலும் அண்ணன் சூர்யாவுடன் இணைந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கப் போவதாகவும் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

Karthi’s Sardar will ready to clash with Ajith Kumar’s AK61 on this year Diwali. Karthi himself just announces the official Diwali release announcement via his twitter handle.