அடிச்சி கொடுமை படுத்துவாரு.. அந்த 8 வருஷமும் நரகம்.. சல்மான் கானின் முன்னாள் காதலி சோமி அலி பகீர்!

மும்பை: சல்மான் கான் 57 வயதாகியும் இன்னமும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் முரட்டு சிங்கிளாக இருக்காரே என பாலிவுட்டில் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வந்தாலும், ஏகப்பட்ட பாலிவுட் நடிகைகளை காதலித்தும் குடும்பம் நடத்தியும் இருக்கிறார் சல்மான் கான் என அவர் மீது ஏகப்பட்ட புகார்கள் உள்ளன.

ஐஸ்வர்யா ராய், கத்ரீனா கைஃப், அசீன் லேட்டஸ்ட்டாக பூஜா ஹெக்டே வரை சல்மான் கான் உடன் பல நடிகைகள் காதலில் விழுந்ததாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டன.

மான் வேட்டை ஆடி சிறைக்கு சென்று வந்தாலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் மாஸ் குறையாமல் இன்னமும் பிக் பாஸாக வாழ்ந்து வரும் சல்மான் கானை காதலித்த அந்த 8 ஆண்டுகளும் நரகம் என அவரது முன்னாள் காதலிகளில் ஒருவரான சோமி அலி பகீர் குற்றச்சாட்டை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

English summary

Salman Khan Ex Lover Somi Ali reveals her worst love experience with him in her recent instagram post shocks Bollywood fans. She reveals how Salman Khan tortures her and how he treated her in front of her friends in that post.