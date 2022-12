ப்பா.. முட்டித் தெரிய ஜீன்ஸை கிழிச்சி விட்டுட்டு.. குத்தாட்டம் போட்ட ஷிவானி.. குவியும் லைக்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் பிரபலம் ஷிவானி நாராயணனின் லேட்டஸ்ட் டான்ஸ் வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் சீசன் 4ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு கலக்கியவர் ஷிவானி நாராயணன். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இந்த ஆண்டு வெளியான கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தில் விஜய்சேதுபதியின் மனைவியாக சினிமாவில் அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து சில படங்களில் நடித்து வரும் ஷிவானி நாராயணன் மீண்டும் தனது ஹோம் கிரவுண்ட் ஆன இன்ஸ்டாகிராமில் டான்ஸ் வீடியோ போட்டு தனது ரசிகர்களை சந்தோஷப்படுத்தி உள்ளார்.

கார்த்திகை தீபத்தை விளக்குகளுடன் கொண்டாடிய ஷிவானி.. என்ன ஜொலி ஜொலிக்கறாங்க!

English summary

Bigg Boss Tamil fame actress Shivani Narayanan dances for Thanne Thanne Song and shared a cute reels in her instagram page and getting more likes and hearts from her 3.5 million followers.