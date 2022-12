மோசடி புகார்... தொடர்ந்து தலைமறைவு... மீரா மிதுன் தாக்கல் செய்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம்

சென்னை: நடிகை மீரா மிதுன் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் ரொம்பவே பிரபலமானார்.

8 தோட்டாக்கள், தானா சேர்ந்தக் கூட்டம் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள இவர் பட்டியலினத்தவர்கள் குறித்து அவதூறான கருத்துகளைக் கூறிய வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ளார்.

இதனையடுத்து மீரா மிதுனை போலீஸார் தீவிரமாக தேடி வரும் நிலையில், தற்போது அவர் மீண்டும் ஒரு பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளார்.

மிஸ் சென்னை போட்டியில் தனியார் நிறுவனத்தை பிரபலப்படுத்த அவர் 50 ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டது மோசடி புகாராக மாறியுள்ளது.

English summary

A private company filed a complaint that actress Meera Mithun was involved in fraud of Rs.50 thousand. Meera Mithun petitioned to dismiss the case. The court heard this and dismissed the case filed by Meera Mithun.