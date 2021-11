ஹீரோவா? வில்லனா?... ஹச்.வினோத்துடன் கைகோர்க்கும் விஜய் சேதுபதி

சென்னை : 2014 ல் குறைந்த பட்ஜெட்டில் சதுரங்க வேட்டை படத்தை இயக்கி, டைரக்டராக அறிமுகமானவர் ஹச்.வினோத். முதல் படமே வித்தியாசமான கதையம்சம் கொண்ட படமாக இருந்ததால் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து கார்த்தியை வைத்து தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் விமர்சன ரீதியாக மட்டுமல்ல வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதனால் கவனிக்கப்படும் டைரக்டர் ஆனார் வினோத்.

English summary

According to latest sources said that recently director h.vinoth met vijay sethupathi and narrate a story for new project. but not confirmed this is new movie or thala 61. some sources said that vijay sethupathi may play villain role in thala 61.