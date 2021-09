அட்ரா சக்கை...இந்த தேதியில் தான் பிக்பாஸ் சீசன் 5 ஆரம்பமா ?

சென்னை : அதிகமானவர்களால் ரசிக்கப்படும் டிவி ரியாலிட்டி ஷோவாக இருப்பது விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தான். ஆரம்பத்தில் தமிழில் இந்த நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்ட போது கடும் எதிர்ப்புக்களும், விமர்சனங்களும் எழுந்தது. ஆனால் போக போக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருக துவங்கியது.

2017 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நான்கு சீசன்கள் நடந்து முடிந்துள்ளது. கடந்த நான்கு சீசன்களையும் நடிகர் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். விரைவில் துவங்கப்பட உள்ள ஐந்தாவது சீசனையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்க உள்ளார். இதற்காக ப்ரோமோ, புதிய லோகோ ஆகியன சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டன.

English summary

latest sources said that bigg boss tamil season 5 will begin from october 3 rd. the final contestants will be isolated for just one week in star hotel. this time less number of vijay tv celebrities to enter into bigg boss house.