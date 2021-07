பிகினியில் ரெஜினா… அட நீங்களுமா… கிளாமர் வேண்டாமே ப்ளீஸ்… கெஞ்சும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : ரெஜினா காசண்ட்ரா பிகினியில் இருக்கும் திரைப்படம் வலைத்தளத்தில் வெளியாகி அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

திரைப்படங்களில் கவர்ச்சி காட்டாமல், அடக்க ஒடுக்கமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் ரெஜினாவை பிகினியில் பார்த்த ரசிகர்கள் அட நீங்களுமா என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

இணையத்தில் இந்த புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Regina Cassandra is known as one of the popular actresses in Tamil as well as the Telugu film industry. Apart from her amazing acting skills, she is also quite popular for her outspoken nature. On regina's bikini photo viral on social media.