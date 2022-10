ரிலீஸ் தேதியுடன் புதிய போஸ்டர்… பிரபாஸ் பிறந்தநாளுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ஆதிபுருஷ் டீம்

ஐதராபாத்: பிரபாஸ் நடித்துள்ள 'ஆதிபுருஷ்' படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டது.

ஆதிபுருஷ் டீசர் வெளியாகி பல்வேறு விமர்சனங்களை சந்தித்த நிலையில், தற்போது புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

பிரபாஸின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான ஆதிபுருஷ் டீசர் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Prabhas starrer Adipurush is being made with a budget of 500 crores. The film team has announced that Adipurush will release next year on January 12th. Also, the Adipurush film team has released a new poster for Prabhas' birthday.