அடேங்கப்பா....ப்ரோமோவுக்கே இப்படி ஒரு மாஸா...பீஸ்ட் அரபிக்குத்தால் அதகளப்படும் ட்விட்டர்

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட் தொடர்பான ப்ரோமோ வீடியோ நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த வீடியோ செம டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. பிரபலங்கள் முதல் ரசிகர்கள் வரை தொடர்ந்து இதை பாராட்டி வருகின்றனர்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது. பீஸ்ட் படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் துவங்கி விட்டதாகவும், ஏப்ரல் 14 ம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வந்ததால் பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட்டை சன் பிக்சர்ஸ் நேற்று வெளியிட்டது.

English summary

Beast first single will be released on Feb 14th. Yesterday sun pictures released mass promo video for this first single release. This promo video gets more than 6 million views in 16 hours. fans and celebrities appreciate and said waiting for this video.