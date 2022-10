தளபதி 67ல ரோலக்ஸ் வரது கன்ஃபார்ம் தான் போல.. சூர்யாவை சந்தித்து லோகேஷ் கனகராஜ் பேசியதாக தகவல்!

சென்னை: கோலிவுட்டில் ஒரு குட்டி யூனிவர்ஸையே கைதி, விக்ரம் படங்களின் மூலம் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

விஜய்யை வைத்து அவர் அடுத்து இயக்கப் போகும் படமும் லோகேஷ் சினிமாடிக் யூனிவர்ஸ் தான் என்பதை மறைமுகமாக சில பேட்டிகளில் அவரே கூறி உள்ளார்.

இந்நிலையில், நடிகர் சூர்யாவை சந்தித்து லோகேஷ் கனகராஜ் பேசியதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கேஜிஎஃப் ஹீரோ யாஷ்க்கு கதை ரெடி… லோகேஷ் கனகராஜின் மாஸ்டர் ப்ளான்… இதுவும் லோகி யுனிவர்ஸா?

English summary

Lokesh Kanagaraj meets Suriya for a discussion and fans expected Rolex in Thalapathy 67 movie. Very soon Lokesh Kanagaraj will come up with a powerful Thalapathy 67 update for Vijay fans.