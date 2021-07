மருத்துவ பரிசோதனை நல்லபடியாக முடிந்தது.. சென்னை திரும்பினார் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.. ரசிகர்கள் உற்சாகம்

சென்னை: மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அமெரிக்கா சென்ற நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று அதிகாலை சென்னை திரும்பினார்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு தீவிரமடைந்ததையடுத்து, அமெரிக்காவின் ராசெஸ்டர் நகரில் உள்ள மயோ க்ளினிக்கில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து அந்த மருத்துவமனையில் ஆண்டுதோறும் வழக்கமான பரிசோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறார் ரஜினிகாந்த்.

English summary

Super Star Rajinikanth returns from US. Actor Rajinikanth had gone to US for Medical check up on last month 19th.