தாமதமாகும் தளபதி 67 டைட்டில் ப்ரோமோ... ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்... இதுதான் காரணமா?

சென்னை: வாரிசு படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தளபதி 67ல் பிஸியாகிவிட்டார் விஜய்.

மாஸ்டருக்குப் பின்னர் விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ள தளபதி 67 படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

வாரிசு படத்தை முடித்த கையோடு தளபதி 67 ஷூட்டிங்கில் விஜய் கலந்துகொண்டதால் விரைவில் படத்தின் டைட்டில் ப்ரோமோ வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு ஜனவரி 26ம் தேதி தளபதி 67 டைட்டில் ப்ரோமோ வெளியாகும் என சொல்லப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதுகுறித்து புதிய தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

English summary

Lokesh Kanagaraj is directing Vijay's 67th film. The shooting of this film titled Thalapathy 67 is going on fast. In this case, the Thalapathy 67 title promo is expected to be released in February.