காசு, பணம், துட்டு, மணி என ஆட்டம் போடும் ஏடிகே... ப்ரோமோ கண்டென்ட் இல்லாம தவிக்கும் பிக் பாஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றோடு 59வது நாளை எட்டியுள்ளது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசனில் தற்போது 13 ஹவுஸ்மேட்ஸ் போட்டியை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 59வது நாளுக்கான 3வது ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகி நெட்டிசன்களால் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 59th day. Quincy left the Bigg Boss house last week. In this case, the 3rd promo for the 59th day has been released. It only features ADK dancing