கட்டம் கட்டிய கமல்... இந்த வாரமும் அசீம் எஸ்கேப் தான்... இதுதானா சார் உங்க டக்?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 11வது வாரத்தின் இறுதிப் பகுதியை எட்டிவிட்டது.

76 நாட்களை கடந்துவிட்ட பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் இந்த வாரம் யார் எவிக்சன் என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வழக்கம்போல இந்த வார டாஸ்க்கில் கட்டப்பஞ்சாயத்து என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி சர்ச்சையில் சிக்கினார் அசீம்.

இதனால், அவர் தான் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவார் என்ற நம்பிக்கையில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

ஆயிஷா.. ஜனனி.. தனா.. என்ன பெண் போட்டியாளரா வெளியேத்துறாங்க.. பிக் பாஸில் எதிரொலிக்கிறதா ஆணாதிக்கம்?

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 77th day. In this case, the first promo for the 77th day has been released now. In this promo, Kamal kicks off the competition with the question of who will be evicted this week.