நான் கர்ப்பமாக இருக்கும் போதே கண்டபடி கேலி பேசினாங்க.. குழந்தைகள் பிறந்ததும் சின்மயி உருக்கம்!

சென்னை: பாடகி சின்மயிக்கு இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்துள்ள நிலையில், பல சினிமா பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவரை வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

வாடகைத்தாய் மூலமாகத்தானே குழந்தை பெத்துக்கிட்டீங்க என சில ட்ரோல்கள் டைரக்ட் மெசேஜ்களாகவே சின்மயியை நோக்கி தொந்தரவு செய்ய அதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்து பலரது வாயை அடைத்திருக்கிறார் சின்மயி.

மேலும், அவர் கர்ப்பமாக இருக்கும் போதே, திருமணம் ஆகி இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின்றதே எப்போதான் குழந்தை பெத்துப்ப என்றும், குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் யோகமே உனக்கு இல்லை என்றும் ஏளனமாக சிலர் ட்ரோல் செய்தது குறித்தும் தற்போது உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Chinmayi Sripada babies: During my pregnancy time also some netizens trolled me she don't have kids - Chinmayi shares an heartfelt post after giving birth to twins.