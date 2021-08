அப்படியெல்லாம் போக முடியாது...ஒரே ட்வீட்டில் மொத்த அப்டேட்டும் கொடுத்த கார்த்தி

சென்னை : மணிரத்னம் இயக்கும் மிக பிரம்மாண்ட படமான பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு பாகங்களாக தயாராகி வரும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் தாய்லாந்து வனப்பகுதிகளிலேயே ஆரம்பத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்தது.

பிறகு கொரோனா பரவல் காரணமாக படத்தின் வேலைகள் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. கொரோனா நோய் பரவலால் வெளிநாட்டில் படப்பிடிப்பை தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால், பிறகு இந்தியாவிலேயே படத்தை எடுத்து முடிக்க மணிரத்னம் திட்டமிட்டார். அதன்படி ஐதராபாத், புதுச்சேரி என பகுதிகளிலும் பொன்னியின் செல்வன் படம் தயாராகி வருகிறது.

சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசம் சென்ற படக்குழு, அங்கு பிரம்மாண்ட அரண்மனையில் படப்பிடிப்பை நடத்தி வருகிறது. இதற்கிடையில் படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராயின் கேரக்டர் பற்றிய தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளி வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் சமீபத்தில் அவரின் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஃபோட்டோக்களம் வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பியது.

English summary

In his reply for jayam ravi, karthi revealed lot of updates about ponniyin selvan. he also confirmed his role as vandhiya thevan. pooniyin selvan team to come back for south with in 6 days.