வாரிசுக்கு தான் அதிக தியேட்டர்ஸ்... ரசிகர்கள் நினைத்தது வேறு, நடந்தது வேறு: அப்போ அஜித்தின் துணிவு?

லண்டன்: அஜித்தின் துணிவு விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றன.

8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விஜய் - அஜித் படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாக உள்ளதால் கோலிவுட்டே பரபரப்பாகக் காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு படத்துக்கு அதிகமாக திரையரங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

English summary

Varisu and Thunivu movies are released on the occasion of the Pongal festival. Due to this, Vijay and Ajith fans have already started putting up banners in theatres. In this case, In the UK, Vijay's Varisu film has been allotted more theaters. It has been reported that fewer theaters have been allotted to Ajith's Thunivu in the UK.