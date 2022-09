எம்ஜிஆரின் கனவு, கமலின் ஆசை, ரஜினி தேர்வு,விஜய்யின் முயற்சி வென்றது கார்த்தி..உள்ளம் கவர் வந்தியதேவா

சென்னை: திரைத் துறையில் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெற்ற எம்ஜிஆரின் கனவாக இருந்தது வந்தியதேவன் பாத்திரம் தான். நினைத்த பாத்திரங்களை எல்லாம் வெற்றிகரமாக நடித்து முடித்த கமலின் ஆசையாக இருந்தது வந்தியதேவன் பாத்திரம்.

ஜெயலலிதா, சிவாஜி போன்ற பெரிய ஆளுமைகள் இவர்தான் நடிக்க வேண்டும் என்று ரஜினியை சுட்டிக்காட்டியது வந்தியதேவன் பாத்திரத்திற்கு தான்.

இடையில் பூஜை போடப்பட்டு விஜய் நடிப்பதாக இருந்து பாத்திரம் இவர்கள் யாருக்குமே கிடைக்காத வாய்ப்பு நடிகர் கார்த்திக்கு கிடைத்துள்ளது வாசகர் உள்ளம் கவர்ந்த அந்த வந்தியத்தேவன் பாத்திரம்.

பீஸ்ட் பண்ண அதே தப்பு.. பொன்னியின் செல்வனுக்கு போட்டியான தனுஷின் நானே வருவேன்.. தப்பிக்குமா?

English summary

The role of Vandiyadevan was the dream of MGR who achieved all the successes in the film industry. Vandidevan role was the role Kamal wanted to play when he wanted to make Ponni's Selvan. Great personalities like Jayalalitha and Shivaji said that Rajinikanth was suitable for the role of Vandiyathevan. But what they thought turned out to be a dream.