மாநாடு டிரைலர் எப்போ தான்ப்பா வரும்... சுரேஷ் காமாட்சி அளித்த அசத்தல் பதில்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள அரசியல் த்ரில்லர் படம் மாநாடு. சுரேஷ் காமாட்சி இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

சிம்பு முதல் முறையாக இஸ்லாமிய இளைஞர் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் லீட் ரோலில் நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் எஸ்.ஜே.சூர்யா, கருணாகரன், பிரேம்ஜி அமரன், மனோஜ் பாரதிராஜா, எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

After venkat prabhu, simbu fans asked maanaadu trailer to producer suresh Kamatchi also. he replied that, maanaadu trailer release date will be announced tomorrow. after his reply fans have created maanaadu trailer hastag and trending.