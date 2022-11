கோமாளி படத்தில் அப்படி ட்ரோல் பண்ணியே.. இப்போ பாரு.. பிரதீப் ரங்கநாதனை விளாசும் ரஜினி ரசிகர்கள்!

சென்னை: ஜெயம் ரவி நடிப்பில் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கிய கோமாளி படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை பற்றிய ட்ரோல் பல இடங்களில் இடம்பெற்றிருக்கும்.

அப்பவே ரஜினி ரசிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதனை விளாசி இருந்தனர். இந்நிலையில், லவ் டுடே படத்தை பார்த்து விட்டு பிரதீப் ரங்கநாதனை வீட்டுக்கே அழைத்து ரஜினிகாந்த் வாழ்த்தி உள்ள நிலையில், ரஜினி ரசிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதனை விளாசி வருகின்றனர்.

மேலும், தலைவா ரொம்ப நல்லவனா இருக்காதீங்க என ரஜினிகாந்துக்கும் ரசிகர்கள் அட்வைஸ் செய்து வருகின்றனர்.

Rajinikanth fans slams Love Today Director Pradeep Ranganathan. The Young DIrector trolled heavily Super Star Rajinikanth in his debut movie Comali, lates the scene cropped from the movie after the trailer gets thrashed by many fans.