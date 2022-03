பாக்யலட்சுமி சீரியலில் புது செழியன் என்ட்ரி...ஆரம்பமே அமர்க்களமா இருக்கே

சென்னை : பாக்யலட்சுமி சீரியலில் இருந்து ஆரியான் விலகியதை அடுத்து புதிய செழியன் என்ட்ரி கொடுப்பதற்கான ப்ரோமோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவர் என்ட்ரியாகும் முதல் நாளே செமயான காட்சிகள் நடப்பதாக காட்டப்படுகிறது.

விஜய் டிவியில் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்றான பாக்யலட்சுமி ஆரம்பத்தில் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருந்தது. பிறகு டல்லடித்த இந்த சீரியல், டிஆர்பி.,யில் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக கோபி - ராதிகா திருமணம், கோபி - பாக்யா விவாகரத்து கிடைக்குமா என்பதை வைத்தும் ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

In Baghyalakshmi serial, actor Akash Sampath played the new chezhiyan. In his entry scene, he fights with his wife Jenni and brother Ezhil. Fans are shocked on this new chezhiyan entry scene.