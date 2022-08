சினிமாவில் 10 ஆண்டுகள் நிறைவு, சென்னை, கோவையில் இசை விருந்து: அனிருத் ரசிகர்கள்லாம் கை தூக்குங்க

சென்னை: இசையமைப்பாளர் அனிருத் திரைத்துறையில் தனது பத்து ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளார்.

கடைசியாக அனிருத் இசையில் வெளியான 'விக்ரம்' திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

இந்நிலையில், திரைப்பயணத்தில் 10 ஆண்டுகளை கொண்டாடும் விதமாக அசத்தலான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் அனிருத்.

English summary

Anirudh has completed 10 years in cinema and has announced that he will hold a concert in Chennai and Coimbatore for the first time. These programs are held in September and October (சினிமாவில் 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ள அனிருத், முதன்முறையாக சென்னை, கோவையில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சிகள் செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் நடைபெறுகிறது )