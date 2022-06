Thaai Kelavi: எங்கப்பா அனிருத்தை காணோம்.. தனுஷின் ‘தாய்க் கிழவி’ பாட்டு எப்படி இருக்கு?

சென்னை: திருச்சிற்றம்பலம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளான தாய்க் கிழவி பாடல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தனுஷ் மற்றும் அனிருத்தை ஒன்றாக பார்க்க முடியவில்லையே ஏன் என்கிற கேள்வி இயல்பாகவே எழத்தான் செய்கிறது.

7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் DNA இணைந்துள்ளனர் என்றாலும், அனிருத் இல்லாத லிரிக் வீடியோ ரசிகர்களுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தேகங்களை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Thai Kelavi song: Dhanush and Anirudh's Thai Kelavi song review and reactions is here. Why Anirudh is not appear in this lyric video stirs so many questions to fans.